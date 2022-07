L'occasione ce l'ha fornita il concerto che ha vede Drupi sul palcoscenico di Castello Albereto. Tra le sue canzoni più significative per la sua carriera, il cantante pavese cita senz'altro: Vado Via, che ha permesso al cantante di lasciare in maniera definitiva la strada della idraulica per diventare cantante.









Una bella chiacchierata a tutto tondo con una persona spiritosa e divertente, che per noi di Radio San Marino ha ripercorso la sua strada a ritroso.