Diamoci del tu...Family Business Duo

L'amore sta in ogni cosa. Sta in una canzone, nel profumo di una torta appena sfornata, nel rumore del vento. Sta in ogni piccolo gesto. E ci sfiora, costantemente, anche quando non ce ne accorgiamo. È l'amore che ci spinge a rischiare, a ribaltare lo status quo delle cose. L'amore folle, spensierato, vulnerabile. Incondizionato. Da quando siamo bambini c'è una forza interiore che ci spinge a dare un calcio ad un pallone, a ballare davanti ad uno specchio, cantare con una spazzola in mano. E senti quell'ardore,lì, insito nella bocca della stomaco, che ti alimenta. Vorresti farlo esplodere, presentarlo al cospetto del mondo, iniettarlo negli occhi e nel cuore di chi ti guarda. La passione, quella che ti rende un inguaribile cretino, spesso incompreso e che nonostante tutto ti fa andare avanti. Il motore delle tue azioni, il carburante della tua esistenza. La tua linfa vitale. Ecco. Il mio, il nostro viaggio inizia così. Due valigie piene di sogni, una chitarra in spalla, 100 passi verso l'orizzonte e in sottofondo un'altra solita stupida canzone d'amore. Noi siamo i Family Business