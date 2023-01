Enjoy Enjoy è una composizione di grande appeal, ricca di groove, che abbraccia generi come soul, funk e R&B e che conquista fin dalle prime battute soprattutto per il calore e l’impatto del sound. Un brano in cui il segno particolare della carta d’identità dei Blue Moka emerge tutto ed è la gioia comunicativa attraverso cui si esprime la band.

Ai nostri microfoni il tastierista dei Blue Moka, Alberto Gurrisi