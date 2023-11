Fuochi il Peso Dell'Amore

Opera teatrale che unisce drammaturgia, musica e danza per raccontare le storie di tre figure mitologiche e storiche: Clitemnestra, Saffo e l’imperatore Adriano. Attraverso le loro vicende, lo spettacolo esplora il tema dell’amore e del suo peso nella vita di ognuno di noi. Il racconto si presenta come una raccolta di poesie d’ amore o più propriamente di “pensieri” isolati come appunti di un diario, monologhi e canzoni.

A parlarne uno dei protagonisti Fabrizio Raggi nel ruolo di Adriano