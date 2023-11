Le canzoni sono come capsule del tempo, un pezzo di storia che può riportarci a momenti specifici delle nostre vite, farci rivivere le emozioni che provavamo allora, i luoghi che stavamo esplorando, le persone che stavamo incontrando. Ma conoscere l'umore e i sentimenti che in quel momento attraversavano il cuore di chi le ha scritte non lo si può sapere quasi mai...

Davide Pezzi ha provato a racconatarcelo con il suo "Quello che le Canzoni non dicono 2 "