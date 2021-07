"La saga di Sandhalia" la sardegna che si racconta

Siamo al secondo volume del progetto letterario “La Saga di Sandahlia” scritto da Stefano Piroddi ed edito da La città degli Dei. Il grande successo, sia di pubblico che di critica, che sta riscuotendo il progetto è facilmente spiegabile, infatti apre una suggestiva finestra su un'Epoca, quella pre-cristiana e su un Popolo, quello Sardo Antico, in cui si era trovato l'equilibrio perfetto tra Uomo, Natura e Cosmo. In un simile contesto la Donna era ovviamente la figura centrale, in quanto naturale rappresentazione vivente del Principio Femminile del Cosmo, ovvero quell'insieme di Immaginazione, Follia creativa, Magia e Mistica Spiritualità che permeava ogni aspetto del Mondo e della Vita, e che ne permetteva la conservazione dell'Armonia.

Ne abbiamo parlato con l'autore Stefano Piroddi