Parlare di problemi legati all'alimentazione non è mai cosa facile, per chi ci è passato e per chi da genitore ha visto la sofferenza da vicino di un figlio o di una figlia. Manuela Villa con il suo "L'alimentatore", Armando Curcio editore vuole mandare un messaggio forte a chi sta vivendo la sua stessa esperienza passata e a chi resta accanto a queste persone nel momento più difficile della loro vita.

Ne abiamo parlato con Manuela ospite a Diamoci del Tu.