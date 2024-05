“Ponte” è un brano, nato con un testo in lingua inglese diversi anni fa quando Cristian Albani, suo autore, viveva a Londra. Con una scrittura metaforica e fortemente ermetica, l’artista allude all’immagine del “Ponte” per parlare dei momenti di transizione della vita, in cui spesso si finisce a fare i conti con la propria solitudine e la propria coscienza.

Ne abbiamo parlato con Cristian a Diamoci del Tu