Le storie di vita non è facile viverle, ancora meno digerirle ma raccontarle in televisione è impresa davvero ardua. Tutto questo succede a "Qualcosa di Personale" il programma serale di RTV San Marino condotto da Monica Fabbri che riesce, mettendo le persone a prorpio agio, al punto da far scordare la presenza delle telecamere trasformando lo studio televisivo nel salotto di casa di una cara amica...