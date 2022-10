Sara Jane Ghiotti al Teatro degli Atti

Sara Jane Ghiotti porta il suo lavoro dal titolo "Non Siamo Tutti Eroi", con le canzoni del cantautore Piero Ciampi, al Teatro degli Atti di Rimini. E' un evento in collaborazione con il Rimini Jazz Club e realizzato all’interno di Officina Musica, il progetto del Comune di Rimini, nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio.









Sara Jane salirà sul palco assieme alle musiciste Silvia Valtieri al pianoforte e Giulia Lazzarini alla viola.

L'artista ne ha parlato con Radio San Marino a Diamoci del Tu