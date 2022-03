Uno Scalpellino che da San Marino aiuta la lettura

In "Marino lo Scalpellino" non manca proprio nulla, al suo interno si può trovare un Santo e una Nazione, la leggenda, la storia senza dimenticare la tradizione. Testo pensato, scritto e illustrato per chi ha difficoltà di apprendimento, e che ha visto l'unione di tre cuori: quello di Chiara Maresi, colei che lo ha scritto e illustrato, in collaborazione con una mamma, Laura Mancini ed una logopedista, Raffaella Carlini. A Diamoci del Tu, Chiara Maresi ci ha parlato del progetto e di come sia diventato realtà.