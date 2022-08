A Monaco gli Europei multisport

Si apre domani a Monaco di Baviera il campionato europeo multisportivo. Sarà la seconda edizione di questo evento inaugurato quattro anni fa con l'edizione co-ospitata da Berlino e Glasgow. In programma ben nove discipline, una in più rispetto al 2018: atletica, beach volley, canoa sprint, ginnastica artistica, canottaggio, arrampicata sportiva, tennistavolo, triathlon e ciclismo con le due diverse derivazioni, dalla pista, alla strada passando per mountain-bike e BMX freestyle. Tra i 49 paesi partecipanti anche San Marino, il Titano sarà impegnato nel tennistavolo con Federico Giardi e Mattias Mongiusti e nell'atletica con Francesco Sansovini e Andrea Ercolani Volta.