A Rimini prima edizione del Festival della Cultura Sportiva

Presentato nella Sala della Giunta del Comune di Rimini Palazzo Garampi il primo Festival della cultura sportiva, evento che si propone di creare spazi di discussione ed ascolto per tutti gli appassionati di sport. Approfondimento dei principi fondamentali della cultura sportiva. La manifestazione, patrocinata dal comune di Rimini, è organizzata dall'Associazione Culturale Sportellate.it, vedrà la partecipazione di ospiti di spicco, tra cui atleti, dirigenti, e addetti ai lavori. Si parte il 4 novembre alle 19 con i saluti e di seguito il dibattito “I vivai Nazionali Cultura sportiva e ricerca del talento", a cui parteciperanno tra gli altri il Presidente del settore tecnico FIGC, Demetrio Albertini, il Presidente dell'Associazione Calciatori Umberto Calcagno, e il Presidente dell'Associazione Allenatori Renzo Ulivieri. A seguire il tema “Le differenze tra i modelli sportivi italiani ed americani” ospite per affrontare questo dibattito, il noto narratore di sport Federico Buffa. Il sabato si aprirà in mattinata con un Workshop di Fotografia Sportiva, per chiudersi con un approfondimento sul baseball dal titolo “baseball e la vita”. La domenica si concentrerà sull'importante riflessione “essere una squadra. Lo sport che cambia e la nuova cultura del movimento” La tre giorni del Festival della Cultura Sportiva si terrà all'ex Cinema Astoria.