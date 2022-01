Ad Adelboden vince Strolz, ma è super Vinatzer nella seconda manche

Sorprese e colpi di scena ad Adelboden. E una seconda manche che stravolge le gerarchie e consegna lo Speciale di Coppa del Mondo a Johannes Strolz. Partito col pettorale numero 38, già nella prima manche era riuscito ad inserirsi nel ristretto gruppetto di quelli che contano. Senza far di conto, Strolz si è scatenato nella seconda, rischiando e tirando tutto fino a far segnare 1'50''05 complessivo che risultata il miglior tempo. Diciassette centesimi più basso di quello del connazionale Manuel Feller, secondo. Completa il podio il tedesco Linus Strasser. E mentre l'Austria domina e fa festa, comincia finalmente a muoversi qualcosa anche tra gli azzurri che nelle discipline tecniche hanno perso competitività. A regalare una grande seconda manche è Alex Vinatzer che dopo una prima piena di errori chiusa al trentesimo posto, è sceso senza alcuna pressione dimostrando di poter tenere il passo dei migliori. Anzi, a metterli dietro perché il miglior tempo è proprio il 22 bolzanino delle Fiamme Gialle. Nei dieci anche l'esperto Giuliano Razzoli, nono. Nella generale di Coppa del Mondo non cambia nulla: Odermatt resta primo a 845, mentre Pinturault con l'inforcata di oggi fallisce l'occasione di recuperare posizioni.