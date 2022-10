Alcaraz rischia, ma si salva contro Draper

Torino è vicino, la strada per le Finals passa da Basilea. L'Atp 500 svizzero, che vede in tabellone tra gli altri anche l'azzurro Lorenzo Musetti fresco vincitore a Napoli, ha come testa di serie numero 1 lo spagnolo Alcaraz e il norvegese Casper Rudd controfavorito. Ed è stato proprio il nuovo numero 1 del mondo a rischiare moltissimo al debutto contro l'inglese Jack Draper.

Battuto al primo turno da Goffin ad Astano, lo spagnolo conferma di essere arrivato scarico al finale di questa che per lui è la stagione della consacrazione. Ci ha messo oltre 2 ore e un quarto a ribaltare Draper quasi perfetto per un set che infatti ha portato a casa per 6-3. Ma un piccolo passaggio a vuoto all'inizio del secondo condanna l'inglese in favore del diciannovenne si Murcia come per magia di nuovo fluido e continuo. Incamerata facilmente 6-2 la seconda partita.

La terza fa segnare un ritorno di Draper, brillante al servizio e deciso a giocarsela, Va sotto, recupera, e per vincere 7-5 Alcaraz deve prendersi anche buona dose di rischi. Rimonta vincente anche per Brandon Nakashima sulla wild card belga David Goffin fresco vincitore di Alcaraz ad Astana. Goffin gioca un primo set praticamente perfetto, poi prova a chiuderla in due set. Al tie break ci va molto vicino. Va avanti 4-2, ma poi prende 5 punti a fila, Nakashima fa suo il set. Il rendimento del 44 del mondo ora sale e nel quinto gioco del terzo e decisivo set piazza anche il break decisivo. Quello che lo porta diretto alla sfida di secondo turno contro Rudd.