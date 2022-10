Auger-Aliassime e Holger Rune sono i due finalisti dell'ATP 500 di Basilea. Il canadese ha eliminato in semifinale il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz battendolo 6-3 6-2 mentre il tennista danese, che l'anno scorso vinse gli Internazionali di Tennis a San Marino, ha bisogno di due tie-break per piegare la resistenza di Bautista. 7-6 7-6 in due ore di gioco.