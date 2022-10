Auger Aliassime vince l'Atp di Basilea

Felix Auger Aliassime non si ferma più. Il canadese numero 9 del mondo conquista a Basilea il quarto Atp di una stagione che lo ha visto vincere il titolo a Rotterdam, Firenze e Anversa. Primo di questo strepitoso 2022, per lui erano arrivate 8 sconfitte in altrettante finale giocate. Battuto sul cemento di Basilea il danese Holger Rune in un'ora e quaranta. 6-3 7-5 il punteggio finale per Auger Aliassime che ha giocato meglio i punti decisivi. Nel primo set, piuttosto equilibrato nonostante il punteggio, di fatto è stata l'unica palla break concessa da Rune a fare la differenza. Anche perché il canadese non ha mai perso il servizio per tutto il torneo. Ha rischiato certo un paio di volte nel corso della seconda partita con due palle break consecutiva annullate all'ottavo game prima di brekkare definitivamente Rune all'undicesimo. Il successo a Basilea avvicina il nordamericano alla qualificazione per le Finals di Torino in programma tra un paio di settimane, dal 13 al 20 novembre.