Australian Open: avanzano i doppi italiani, Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori

Parte bene l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha cominciato il primo Slam della stagione battendo in due set, in un'ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-1 7-5, le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Le campionesse di doppio affronteranno ora Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno iniziato il 2025 vincendo il torneo di Brisbane, in una riedizione della finale dei Giochi Olimpici di Parigi.

Il doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori accede agli ottavi. La coppia azzurra numero 3 del tabellone ha eliminato l'altro italiano Luciano Darderi e l'ecuadoriano Diego Hidalgo dopo due tie break: 7-6(7/3) 7-6(7/4) il punteggio finale.



Avanti Carlos Alcaraz che ha eliminato in quattro set il portoghese Nuno Borges, n. 33 al mondo con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7(3/7), 6-2 e Alexander Zverev, il tedesco n.2 al mondo si è qualificato agli ottavi battendo in tre set (6-3, 6-4, 6-4) il britannico Jacob Fearnley (n.92).