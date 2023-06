Blitz di Vingegaard al Criterium del Delfinato

Dal Delfinato arriva un avviso ai naviganti in chiave Tour: Jonas Vingegaard ha trovato la gamba. Lo ha dimostrato portandosi a casa in solitaria la quinta tappa del Criterium e conquistando la vetta della classifica generale approfittando del fatto che la maglia gialla Bjerg si è staccato nel finale. La frazione è stata caratterizzata da una lunga fuga a 6 che tocca fino a quattro minuti di vantaggio. Politt (a un certo punto anche virtualmente leader), Boasson-Hagen, Zimmermann, Gregaard, De Gendt e Heinschke vengono riassorbiti da un gruppo passato dalla modalità controllo, a quella di battaglia. E prima dell'ultimo scollinamento, Vingegaard se ne è andato va pennellando una lunga discesa e presentandosi solo sul traguardo. Gruppo inseguitori giunto a 31 secondi regolato da Alaphilippe. Con i migliori anche Giulio Ciccone e un ritrovato Egan Bernal. In classifica generale Vingegaard comanda con 1'10'' sull'australiano O'Connor e 1'23'' su Alaphilippe.