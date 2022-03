Brignone, la rimonta Gigante vale il secondo posto

Rieccola Federica Brignone sul podio in Gigante. Succede a Lenzerheide dove per nulla appagata dalla Coppa di SuperG conquistata ieri e anzi arrabbiata dopo le sbavature di una prima chiusa al quinto posto, l'azzurra ha dipinto nella seconda qualcosa di molto vicino alla perfezione. Miglior tempo di manche e secondo posto assoluto alle spalle di Tessa Worley, francese gigantista per vocazione alle sedicesima vittoria in Gigante. Federica invece di podio in una carriera da hall of fame ne ha collezionati 48.

Terza di giornata la svedese Sara Hector. Per l'Italia in classifica Roberta Melesi ed Elena Curtoni; con la prima, diciannovesima, al miglior risultato in Coppa; la seconda, ventesima, con troppi errori specie nella seconda manche. In testa alla Coppa del Mondo c'è Mikaela Shiffrin con 1156 punti, poi Vlhova (1039) e Brignone (931). In quella di gigante la Hector (522) guida davanti alla Worley (467). Le donne si trasferiscono ora ad Are per un gigante e uno slalom prima delle finali di Courchevel.