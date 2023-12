Calendario 2024: da Giochi Parigi a Europei calcio

Il 2024 sarà un anno di grandi eventi sportivi. Il principale e più atteso sono certamente i XXXIII giochi Olimpici di Parigi, che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte le Olimpiadi estive. Per il calcio c'è l'Europeo in Germania con l'Italia di Spalletti chiamata a difendere in titolo, ma anche la coppa d'Asia, d'Africa e d'America. Formula 1 e motoGp propongono un ricco calendario, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i molti sport che avranno come focus Parigi, l'atletica leggera prevede anche gli Europei a Roma e il nuoto i Mondiali in Qatar. Fitto come sempre il calendario di tennis e ciclismo.

Già dal primo gennaio si parte con la Coppa del Mondo Femminile di Sci alpino in Germania mentre dal 5 gennaio il Rally Dakar in Arabia Saudita. A metà mese gli Australian Open di tennis a Melbourne.