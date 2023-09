Ciclismo, al Giro della Croazia la prima vittoria "pro" per Nicolò Parisini

Un giorno indimenticabile per Nicolò Parisini. Il corridore italiano centra nel Giro della Croazia il primo successo tra i professionisti. Dopo la vittoria nella prima tappa di Elia Viviani, la Croazia si tinge di azzurro anche nella terza frazione grazie al 23enne della Q36,5 Pro Cycling. Parisini ha vinto davanti al danese Tobias Lund Andresen e allo sloveno Matej Mohoric. Una vittoria arrivata allo sprint dopo 133 km di gara, al termine di una tappa che prevedeva un circuito finale. Nicolò Parisini aveva già gareggiato al Giro delle Fiandre in questa stagione, senza però concludere la gara. Lo scorso anno aveva chiuso in sesta posizione l'Europeo under 23. In classifica generale, Tobias Lund Andresen guida con 2 secondi di vantaggio su Parisini, che grazie a questo successo ha scalato undici posizioni. Oggi la quarta tappa, 191 km da Krk a Labin, frazione di montagna con 1800 metri finali al 5,8% Il Giro di Croazia è una gara che porta bene all'Italia, lo scorso anno Jonathan Milan aveva conquistato due tappe. L'ultima invece era andata ad Elia Viviani che ha vinto la prima della nuova edizione.