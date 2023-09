Coppa Davis: Italia batte il Cile 3-0 e riacciuffa le Finals

L'Italia batte 3-0 il Cile a Bologna e rientra in gioco per conquistare nel Girone A di Coppa Davis un posto valido per le qualificazioni alle Finals in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga, in Spagna. Mattatore della giornata Lorenzo Sonego che ha vinto il proprio singolo contro Nicolas Jarry e il doppio in coppia con Lorenzo Musetti contro Barrios/Tabilo. Missione in parte compiuta per gli azzurri che hanno così riscattato la debacle per 3-0 contro il Canada. Ora si deve vincere con la Svezia.