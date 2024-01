In Austria vince la padrona di casa Cornelia Huetter con il tempo di 1'13.17 e conquista il quinto successo in carriera. Sul podio anche la norvegese Lie staccata di 9/100 e la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarto posto per Federica Brignone che precede la connazionale Marta Bassino. Sofia Goggia esce nel finale.