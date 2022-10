Comincia bene la Coppa del Mondo in vasca corta di Berlino per l'Italia. Gli azzurri conquistano due vittorie e due podi. Thomas Ceccon nei 100 misti e di Ilaria Cusinato nei 200 farfalla si aggiudicano le rispettive gare salendo sul gradino più del podio. Medaglie di bronzo invece per Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Matteo Rivolta, nei 100 farfalla.