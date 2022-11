Coppa del Mondo nuoto: Ledecky da record USA, Italia doppiamente quarta

Katie Ledecky non perde un colpo e anche a Indianapolis trova il modo di mettersi in copertina. Nella tappa di casa di Coppa del Mondo, la 7 volte oro olimpico si prende i 400 stile in 3' 54” 04. ritoccando il primato statunitense per 2 centesimi. Bella Sims ed Erin Gemmell completano un podio tutto griffato Stati Uniti, che fanno incetta di ori.

Sempre nei 400 stile c'è il successo di Kieran Smith davanti al lituano Danas Rapsys e al connazionale Jake Magahey, mentre nei 100 misti Beata Nelson coglie l'ennesima vittoria stagionale sulla francese Beryl Gastaldello e sulla svedese Louise Hansson. Hansson che fa doppietta di bronzi andando a podio pure nei 50 dorso: davanti a lei solo Canada, con Kylie Masse a spuntarla su Ingrid Wilm.

Nei 50 stile prosegue il dominio del trinidadiano Dylan Carter, impostosi sull'australiano Kyle Chalmers e sullo statunitense Julian Ress. Solo amarezza per l'Italia coi quarti posti di Thomas Ceccon, nei 100 misti, e per Nicolò Martinenghi, nei 100 rana.