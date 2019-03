Coppi e Bartali, 4^ tappa: Robeet la spunta in volata

L'ennesima tappa “circolare” di questa Settimana Coppi e Bartali si apre e si chiude a Crevalcore, un tracciato di 171,4 km di cui un terzo di prova in linea, seguita da un circuito da ripetere 9 volte. Se nella generale resta tutto uguale – Hamilton comandava e comanda ancora – il vincitore di tappa cambia di nuovo. Stavolta tocca a Ludovic Robeet, che svernicia in volata Bjerg e Mosca dopo una fuga cominciata col primo traguardo volante. A prendere il largo sono in 7, 8 quando si aggiunge Di Sante. Tra questi c'è Sterbini, che aggiudicandosi tre dei cinque traguardi volanti porta a casa il Trofeo Frazioni.





Il vantaggio dei battistrada arriva anche a 8', ma con l'inizio del circuito comincia a calare drasticamente. Con la Caja Rural a guidare l'arrembaggio il gruppo scende fin sotto il minuto, così i fuggitivi, sentendo il fiato sul collo, danno il via alle manovre. Stosz allunga ma è un fuoco di paglia, perché quando sta per finire il penultimo giro Bjerg, Robeet e Mosca lo scavalcano in fretta e s'avviano in solitaria, trainati dagli strappi del danese. La forbice con gli altri s'allarga fino al minuto e che a trionfare sia uno del trio, ormai, è certezza. La bagarre scatta a 2 km dal traguardo: Bjerg attacca tre volte e tre volte fa cilecca, con Robeet che gli si incolla sornione e infine lo beffa. È il 4° vincitore diverso in 4 tappe: se il continuo variare sarà una costante definitiva lo si saprà domani, quando la Settimana si chiuderà coi 153,4 km della Fiorano Modenese-Sassuolo.