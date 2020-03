Coronavirus: il Canada non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi

Il Canada "ha preso la difficile decisione di non inviare squadre" alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate a causa del coronavirus, annunciano i comitati olimpico (Coc) e paralimpico (Cpc) canadesi. "Il Coc e il Cpc sollecitano il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paralimpico internazionale e l'Organizzazione mondiale della sanità a rinviare i Giochi di un anno", affermano i due organi in una dichiarazione supportata dalle loro commissioni di atleti, organizzazioni sportive nazionali e governo del Canada.



In attesa di una decisione definitiva, le Olimpiadi di Tokyo si avviano verso il rinvio. Anche il Cio alla fine cede: il comitato esecutivo convocato ieri d'urgenza ha parlato per la prima volta del possibile slittamento dei Giochi, precisando però che "si terranno comunque nel 2020". Una decisione è attesa per metà aprile. Favorevole a un rinvio anche il premier Abe.