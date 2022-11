Da San Marino a Parigi: Rune batte Djokovic e trionfa al Masters 1000

Agosto 2021: Holger Rune batte in 3 set Orlando Luz e scrive il proprio nome nell'albo d'oro degli Internazionali di Tennis a San Marino. Novembre 2022: Holger Rune batte in 3 set Novak Djokovic e trionfa nell'ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy. In 15 mesi il “baby-fenomeno” si è consacrato. Presentato sul Titano come possibile crack del tennis mondiale, il danese ha ripagato appieno le enormi aspettative degli addetti ai lavori arrivando lassù, nell'èlite. E il successo nella capitale francese è impreziosito dal fatto di aver superato colui che ha dominato – assieme a Nadal e Federer – nell'ultimo decennio. Un simbolico passaggio di consegne: ora è il tempo di Carlos Alcaraz e Holger Rune, entrato per la prima volta in top ten. Con la finale di Basilea e il titolo di Parigi-Bercy, il classe 2003 ha fatto un balzo di ben 15 posizioni: dalla 25 alla numero 10. E' il primo danese a ritrovarsi così in alto nel Ranking ATP e la scalata è appena iniziata.

Djokovic ha conquistato solo il primo set per 6-3, lasciando presagire l'ennesimo trionfo. E invece Rune non ha mollato, ha risposto per le rime nel secondo parziale imponendosi sempre 6-3. Al terzo set, ultimo e decisivo, il capolavoro: Rune brekka Djokovic a un passo dal tie-break e va a servire per il titolo sul 6-5. Djokovic non ci sta e risponde nel game successivo, arrivando ad avere ben 5 palle break. Tutte annullate dallo scandinavo che, al secondo match point, chiude la partita: 7-5 dopo due ore e 33 minuti. Il 19enne Rune vince a Parigi e diventa grande.