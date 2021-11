Davis Cup Finals: Sinner batte Galan, l'Italia va ai quarti

Jannik Sinner batte Daniel Elahi Galán in due set, con il punteggio di 7-5, 6-0, portando il secondo e decisivo punto all'Italia contro la Colombia nel match della Coppa Davis di tennis in corso a Torino. Gli azzurri si sono aggiudicati il Girone E, qualificandosi così per i quarti di finale del torneo.

Sarà la Croazia l'avversaria dell'Italia alle 16.00 di domani al Pala Alpitour di Torino. Decisivo il successo in due set, 6-4 6,4, questa mattina, nello stesso palazzetto, di Nino Serdarusic sull'ungherese Fabian Marozsan. Questa vittoria ha dato ai croati la certezza matematica del primo posto nel girone di cui fa parte anche l'Australia.