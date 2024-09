Diamond League, Finali: Simonelli 2° nei 110 ostacoli, ok Duplantis e Ingebrigsten

Lorenzo Simonelli vola, salta e dà spettacolo. Assieme al rivale di sempre Sasha Zhoya: alla fine il duello spalla a spalla va al francese che conquista i 110 ostacoli nelle finali di Diamond League a Bruxelles. Oltre al “diamantone” anche il premio da 30000 dollari per Zhoya che si impone in 13.16 contro il 13.22 del giovane talento laziale. Si chiude un anno comunque positivo per Simonelli – nonostante la delusione olimpica – comunque da Campione d'Europa.

Chi non sbaglia letteralmente mai invece è Mondo Duplantis, all'ennesimo successo in stagione nel salto con l'asta. Lo svedese non tradisce le attese e si impone con un 6.11 lontano dal suo stesso record del mondo di 6.26 ma che comunque basta e avanza per l'oro. L'altro grande favorito era Jakob Ingebristen, chiamato a “vendicarsi” sportivamente su Cole Hocker, che lo aveva battuto a Parigi nei 1500. Il diamante va al norvegese con il crono di 3:30.37 davanti al keniano Cheruiyot e il campione olimpico, bronzo. Non c'è storia nei 100 femminili: Julien Alfred conferma la sua egemonia in questa distanza e vince in 10.88. Altro per la rappresentante di Santa Lucia.

Lotta fino all'ultimo centimetro nel salto in alto: trionfa l'ucraina Yarsoslava Mauchikh. Un 1.97 fatto segnare anche da Olyslagers, ma con un errore in meno dell'australiana. E' anche serata di record nel lancio del disco: Matthew Denny, bronzo olimpico, va con un 69.96 che – oltre a valere primo posto e primato nazionale – è anche il nuovo record del meeting, che resisteva addirittura dal 1984.