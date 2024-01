Discesa Cortina: vince Stephanie Venier, Goggia terza a pari merito

A Cortina l'austriaca Stephanie Venier, in 1'33"06 vince la discesa libera femminile con 39/100 di vantaggio su Lara Gut e con 71/100 su Sofia Goggia, terza a pari merito con l'altra austriaca Ager e la canadese Grenier. Sesto posto per Laura Pirovano (a 91/100), al miglior risultato di Coppa in carriera. Undicesima Marta Bassino a 1"12. Caduta Mikaela Shiffrin, portata via in elicottero, sarà sottoposta agli esami per valutare l'entità dell'infortunio. Fuori anche Brignone, ma si rialza e scia fino al traguardo.