Dorothea Wierer sul podio in Coppa del Mondo

Primo podio stagionale per Dorothea Wierer in una prova di Coppa del mondo di Biathlon. L'azzurra ha conquistato il terzo posto sulle nevi di Ruhpolding in Germania. Vittoria per la svedese Oeberg che si è regalata la terza vittoria in carriera davanti alla norvegese Roeiseland che, invece, resta saldamente al comando della classifica generale. Per Dorothea Wierer, un terzo posto sicuramente incoraggiante a poche settimane dai Giochi Olimpici di Pechino.