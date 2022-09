Evenepoel conquista la Vuelta 2022

Il re è quello annunciato, Remco Evenepoel ha tempo di godersi l'abbraccio di Madrid prima di prendersi senza sorprese la Vuelta. Si iscrive al club dei grandi giri portando al Belgio una vittoria che mancava da 44 anni. Applausi, dunque per lui. E applausi per Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde agli ultimi chilometri di una infinita e splendida carriera. Il gruppo si apre e applaude, lo chiamano "pasillo de honor" riservato a pochissimi eletti. Mentre Evenepoel festeggia, più giovane vincitore della corsa spagnola.

La tappa l'ultima ha regalato la passerella ad un outsider, ll colombiano Juan Sebastian Molano. Il velocista della UAE Emirates ha condotto una volata magistrale cominciata per pilotare il compagno Ackermann che invece dalla sua ruota non è uscito mai e che ha finito col perdere anche il secondo posto in favore della maglia verde Pedersen. Con tutti i giochi fatti, la gara si è accesa solo nel circuito finale di Madrid quando Johansen e Plapp hanno provato l'azione vincente, ma dopo aver preso anche 40'' secondi di margine il gruppo li ha fagocitati agli 800 metri, poi il capolavoro di Molano e il trionfo di Evenepoel.