Francesco Fuzzi sospeso per doping

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare il giocatore dell'Unipol Bologna Francesco Fuzzi risultato positivo ad un controllo disposto da Nado Italia al termine di gara 3 della semifinale del campionato di Serie A contro il Parma giocata il 6 agosto scorso. L'Unipol Bologna ha poi conquistato il titolo tricolore, superando in finale il San Marino Baseball Club.