Golden Games Walnut: l'azzurro Ihemeje trionfa nel triplo

Riparte da un lancio a 21,04 il pesista azzurro Nick Ponzio ai Golden Games di Walnut, in California. Il due volte campione italiano chiude al quinto posto nella gara che dà il via alla stagione primaverile-estiva, quattro settimane dopo essersi piazzato settimo ai Mondiali indoor di Belgrado. È una conferma oltre i ventuno metri raggiunti nelle ultime sette uscite dal 27enne dell'Athletic Club 96 Alperia: per lui il miglior tentativo è il secondo.

Un salto a 17 metri esatti, ma con vento oltre la norma (+2.5) nel debutto vincente all'aperto di Emmanuel Ihemeje nel triplo. Al primo ingresso in pedana il bergamasco torna a varcare la barriera già oltrepassata nei due trionfi della scorsa stagione ai campionati Ncaa (17,26 in sala e 17,14 outdoor). Anche quest'anno il 23enne azzurro ha conquistato il titolo universitario con la maglia degli Oregon Ducks, ma finora non era riuscito ad atterrare così lontano e coglie il successo con un centimetro di vantaggio sul 16,99 (+0.2) dello statunitense Chris Benard.

Nei 200 c'è un appassionante testa a testa con l'argento olimpico dei 100 metri Fred Kerley che vince in rimonta in 19.80 (+1.6) per firmare la migliore prestazione dell'anno al mondo superando sul filo di lana Michael Norman (19.83). Poi c'è il 20.01 di Rai Benjamin, che ai Giochi è salito sul secondo gradino del podio nei 400 ostacoli. Assente il campione del mondo dei 100 Christian Coleman, annunciato tra i partecipanti, nei 100 vola nel vento il ventenne Micah Williams che impressiona in 9.83 (+2.5), seguito dal 9.93 dell'altro statunitense Brandon Carnes.