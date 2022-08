Herrada si aggiudica la settima tappa

E' partita da Camargo con direzione Cisterna, la settima tappa della Vuelta di Spagna. Sono 191 i km percorsi oggi con Jesus Herrada che sul finale fa scintille e semina sia l'azzurro Samuele Battistelli che il favorito Fred Wright. La vittoria se la aggiudica quindi sul filo di lana il corridore spagnolo, che bissa la tappa vinta nella Vuelta 2019. In questa frazione non c'erano insidie particolari al di là di un GPM di prima categoria nel tragitto verso Puerto de San Glorio, poi vari saliscendi in cui il gruppo è rimasto sempre compatto ma sul finale in pianura Herrada ha dato il tutto per tutto staccando gli altri inseguitori, Battistella, Wright, Jensen e Sweeny. Solo 29 secondi dopo è arrivato il gruppo regolato da Bennet che soprattutto nella fase centrale della gara aveva dato filo da torcere ai fuggitivi di giornata. I big della classifica generale comunque possono dormire sonni tranquilli in vista dell'ottava tappa perchè oggi non ci sono stati cambiamenti nella topfive: Evenepoel si tiene stretta la maglia rossa, seguito da Molard, Mas, Roglic e Ayuso.