Incidente per Chris Froome. Salta il Tour de France

Chris Froome non parteciperà al prossimo Tour de France. Il team principal della Ineos, Dave Brailsford, ha confermato a France Televisions i peggiori timori dopo la caduta del campione britannico durante una ricognizione al Giro del Delfinato."È caduto in una discesa quando procedeva ad alta velocità ed ha colpito un muretto. Ci vorrà un bel po' prima che torni a correre. Ovviamente - ha sottolineato - non sarà alla partenza al Tour de France". Froome avrebbe riportato una frattura al bacino. Il ciclista britannico di origine sudafricana stava completando la ricognizione della quarta tappa del 'Delfinato, tradizionale corsa a tappe preparatoria del Tour de France, una cronometro di poco più di 26 km in programma oggi a Roanne. Froome è andato a sbattere contro un muro ed è stato subito trasportato in ospedale. Il ciclista 34enne ha già vinto quattro volte la Grand Boucle (2013-2015-2016-2017) e aveva nel mirino il quinto titolo che gli avrebbe permesso di eguagliare Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain.

(Fonte Ansa)