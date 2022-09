Italvolley pigliatutto, al Quirinale si celebra il titolo Mondiale

Di trionfo in trionfo l'Italvolley maschile ci ha preso gusto con le visite al Quirinale e 12 mesi dopo eccola di nuovo a ricevere i complimenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si suggella l'anno perfetto, dall'oro Europeo del 2021 a quello Mondiale del 2022. Il 4° titolo iridato azzurro dopo il trittico '90-'94-'98 infilato dalla Generazione dei Fenomeni. Quella di Ferdinando De Giorgi, unico presente, ieri da giocatore e oggi da CT, in tutte e quattro le spedizioni vincenti. E il ritorno agli antichi fasti coincide proprio con l'inizio della gestione Fefè, subentrato a Blengini dopo l'Olimpiade di Tokyo e subito capace dell'accoppiata Europeo-Mondiale, riuscitagli già da palleggiatore. Palleggiatore come la punta di diamante dei suoi, il capitano Simone Giannelli, MVP del Mondiale – come lo fu all'Europeo – e giocoforza anche migliore del torneo nel suo ruolo. Premi individuali pure per Gianluca Galassi e Fabio Balaso, rispettivamente miglior centrale, insieme al polacco Mateusz Bieniek, e miglior libero. Sintesi della campagna trionfale dell'Italia, perfetta nel girone con Turchia, Canada e Cina e poi vincente, nell'ordine, su Cuba, Francia – unica a portare gli azzurri al 5° - Slovenia – lasciata a secco – e infine Polonia, campione in carica da due edizioni e battuta in casa sua per 3-1.