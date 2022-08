Jay Vine vince la sesta tappa della Vuelta di Spagna

Giornata epica per la Vuelta di Spagna perchè in cima al Pico Jano, tra nuvole e pioggia, c'è scritto il nome di Jay Vine. Prima vittoria in carriera per il ciclista australiano che lascia indietro tutti i grandi favoriti e si aggiudica la sesta tappa della corsa iberica. La frazione di 181 chilometri che partiva da Bilbao per arrivare a San Miguel de Aguayo è stata durissima, soprattutto negli ultimi 40 chilometri dove ci si è messa anche la pioggia a rendere il tutto più difficile. Il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative, con Evenepoel che si è mostrato un vero e proprio schiacciasassi ed Enric Mas che è stato l'unico in grado di tenere la sua ruota. Grande prova anche del giovane Ayuso, mentre il grande favorito Roglic arriva a 1'22 di distacco dall'australiano. Giornata da dimenticare per Carapaz che ha perso 2’59”. La nuova classifica generale vede il belga Evenepoele in testa con la maglia rossa, seguito da Molard, Mas, Roglic e Ayuso.