Juvenes ai Campionati a squadre Tennistavolo

Sabato scorso si è giocata la seconda giornata dei campionati a squadre, in serie A2 trasferta del team sammarinese a Torre del Greco ed è arrivata una sconfitta per 4:0 con i giovani sammarinesi Federico Giardi e Mattias Mongiusti che hanno portato a casa solo dei set contro i più esperti e forti pongisti avversari che anche come classifica individuale sono più avanti dei sammarinesi, sarà una stagione difficile con obiettivo salvezza senza dimenticare che la Juvenes schiera atleti nati e cresciuti nel proprio vivaio sammarinese in un campionato professionistico, esce sconfitta dalla trasferta di Perugia anche la squadra di C1 con il risultato di 5:1, mentre si impone in casa a Galazzano il team di serie D1 contro il Montemarciano per 5:1 e consolida il primo posto in classifica.