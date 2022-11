L'Italia del Curling è di Bronzo agli Europei

L'Italia del curling maschile vince la medaglia di bronzo agli Europei. A Ostersund gli azzurri hanno battuto per 10-7 i padroni di casa della Svezia. Si tratta della quarta medaglia maschile nella competizione continentale. Il team è formato dal capitano Joel Rettornaz, da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella ha così confermato il terzo posto già ottenuto un anno fa. Gli azzurri hanno perso solo la semifinale contro la Scozia dopo aver chiuso il Round Robin con ben 8 vittorie su 8 incontri disputati. Scozia fatale anche per le donne, che chiudono giù dal podio al quarto posto battute nelle finale per il bronzo proprio dalle scozzesi per 9-5.