L'Italia fatica, ma batte la Norvegia 2-1

L'Italia resta in corsa nell'ATP Cup, torneo per nazioni che si disputa in Australia. A Perth gli azzurri hanno battuto la Norvegia con il punteggio di 2-1. A decidere l'incontro è stato il doppio formato da Fognini e Bolelli, che ha battuto 6-3, 7-6 la coppia formata da Ruud e Durasovic. Al termine dei due singolari previsti il punteggio era in parità. Nel primo sStefano Travaglia ha liquidato con un doppio 6-1 Viktor Durasovic. Nel match tra i leader delle due squadre, invece, netto successo di Casper Ruud per 6-2, 6-2 su Fabio Fognini. Gli azzurri tornano in campo a Perth domani quando affronteranno gli Stati Uniti di Isner e Fritz.