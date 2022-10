Lorenzo Mark Finn vince la Lugo-San Marino

L'acqua promessa e prevista resta appesa alle nuvole e così fresca e asciutta la Lugo San Marino si gode la domenica perfetta. Edizione numero 65 che dal 1958 è classica per Allievi di fine stagione storica ed ambita. Chi vince sul traguardo di San Marino ha il futuro in mano. Così potrebbe quindi essere per Lorenzo Mark Finn, atleta ligure del Team Ballerini, che chiude alla grande un anno da ricordare. Come sempre succede la gara si è infiammata poco prima dell'ingresso in Repubblica quando un'azione di Mattia Persiani ha sparigliato le carte. Dietro di lui un gruppetto ad inseguire, poi ad Acquaviva si fanno i giochi. Li fa Lorenzo Mark Finn che prende e pianta il fuggitivo e aggredisce la salita a velocità doppia rispetto alla concorrenza. Persiani paga lo sforzo, Consolidani prova una qualche forma di contrattacco, sarà secondo sul traguardo con 31'' di ritardo. Terzo il romagnolo Enea Sambinello, sesto posto per il figlio d'arte Enrico Simoni.

Nel video le interviste a Lorenzo Mark Finn (vincitore), Leonardo Consolidani (secondo) ed Enea Sambinello (terzo)