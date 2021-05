Madrid, Berrettini si arrende in finale

Il sogno di Matteo Berrettini di vincere il primo Master 1000 in carriera sfuma in finale. E con più di un rimpianto per il tennista romano per per almeno un set e mezzo sembrava non solo potercela fare, ma quasi in totale controllo. Alexander Zverev ho remato, evitato il tracollo, aspettato il calo fisiologico di un avversario che tirava tutto per poi tornare a comandare. Ha vinto d'esperienza, dimostrandosi più abituato a certi tipi di partite. L'allentamento delle misure anti Covid in Spagna riportano il grande pubblico sul centrale e Madrid apparecchia per un ritorno alla normalità dello sport.









Break e controbreak con successiva rispettiva scioltezza nel mantenimento del turno di battuta porta la questione ad un tie break scritto. Berrettini lo ha portato a casa 10-8 dopo 69 minuti tiratissimi. Nel secondo set arriva anche il fattore stanchezza. Berrettini per tenere sul limite commette qualche errore in più e Zverev ne approfitta. Arriva un break che poi manda il tedesco a chiudere 6-4 col servizio. Stesso copione nel terzo, finito 6-3. Berrettini chiude a 8 la striscia di vittorie consecutive. E da domani con rinnovato entusiasmo e prospettive proverà a fare cose importanti nel Master 1000 di Roma, che poi è il torneo di casa.