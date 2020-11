La maglia nera numero 10 degli All Blacks in onore di Diego Maradona. Nel giorno della sfida con l'Argentina, valida per il Tri-Nations, la Nuova Zelanda ha reso omaggio al fuoriclasse del Napoli. Prima della tradizionale haka, il capitano della squadra di casa Sam Canesul ha adagiato nel cerchio centrale del campo di gioco, del McDonald Jones Stadium di Newcastle, una maglia degli All Blacks con il numero 10 e con il nome di Maradona.