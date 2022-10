SPORT E CULTURA

Maresi: "modernizzazione del Neri si, ma non c'è solo il calcio"

L'Assessore allo Sport di Rimini Moreno Maresi conferma che i lavori al Neri non sono ancora terminati. Continua il processo di modernizzazione dello Stadio, che - Maresi ricorda - non è solo per il calcio, ma anche di altri sport