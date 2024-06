Mondiale di Acquabike a Olbia: uno show per 170

Spettacolo assicurato sulle acque blu del mare di Sardegna. Ad Olbia è andata in scena la tappa del mondiale di Acquabike, Gran Prix di Sardegna davanti ad una grande cornice di pubblico ad assistere alle funamboliche manovra di questi fenomeni di moto d'acqua. Dal punto di vista dei risultati non ci sono state grosse sorprese con le affermazioni dei big come la campionessa in carica Jessica Chavanne categoria Ski Ladies GP1, Il belga Quinten Bossche Ski Division GP1, l'estone Mattias Siimann categoria Runabout GP1 e Rashid Al-Mulla nel Freestyle del Team Abu Dhabi. L'Italia si è fatta notare grazie all'applauditissima prestazione di Roberto Mariani campione del mondo in carica di Freestyle. Nelle categorie minori da segnalare che ben 4 podi su 6 sono andati a piloti estoni maestri di questa disciplina in grandissima espansione. La prossima e ultima tappa del Campionato Mondiale di Acquabike si terrà a novembre in Indonesia nella splendida cornice di Lago Toba, si tratta del più grande specchio d'acqua di origine vulcanica al mondo. Sul podio allestito in piazza Elena di Gallura il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha consegnato la bandiera di Acquabike alla Vice Ambasciatrice della Repubblica Indonesiana in Italia Lefianna Hartani Ferdinandus.