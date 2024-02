Nuoto, Mondiali: Razovzky oro nella 10km, carte olimpiche per Acerenza e Verani

Non sarà arrivato il podio ma il “premio di consolazione” è comunque ottimo. Domenico Acerenza e Dario Verani sono rispettivamente 7° e 8° nella 10km in acque libere ai Mondiali di Doha ma – grazie alla top ten – conquistano due carte olimpiche per i Giochi di Parigi. Un pizzico di rammarico resta soprattutto per il potentino che, dopo una gara di testa, perde tempo prezioso nel finale e chiude assieme al compagno di allenamenti. Soddisfatto anche il tecnico Fabrizio Antonelli che ha risparmiato Gregorio Paltrinieri – già sicuro del pass per gareggiare nella Senna – in vista della 5km e della staffetta, dove l'Italia dovrà difendere l'oro vinto lo scorso anno a Fukuoka.

Prima volta nella 10km invece per Krisof Rasovzky che trionfa in solitaria, in 1h48.21. Dopo l'argento in Giappone, l'ungherese si migliora e porta a casa una splendida medaglia d'oro. Mettendosi alla spalle il pluricampione olimpico e mondiale Marc Antoine Olivier, argento ai Mondiali e grande favorito a Parigi da padrone di casa. Bronzo per il sorprendente britannico Hector Pardoe che si nasconde, poi regola nel finale il gruppone. Deludono i tedeschi: Kelmet, terzo nel 2023, è solo 11°. Ancora peggio fa Wellbrock, campione olimpico in carica, addirittura 29°.