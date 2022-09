Pallavolo: Italia campione del mondo

Dopo 24 anni l''Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo maschile. In finale, a Katowice, gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi hanno battuto i campioni del mondo uscenti della Polonia 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-2). Dopo l'oro europeo di un anno fa, proprio in Polonia i ragazzi di De Giorgi compiono l'impresa e conquistano il quarto mondiale della storia dell'Italvolley. E domani, al ritorno in Italia la nazionale sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella finalina il Brasile ha battuto 3-1 la Slovenia.